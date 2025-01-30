شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعرض برنامج منتخب الشباب على اللجنة الفنية وعلاء نبيل والان مع تفاصيل الخبر

عرض أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، برنامجه التحضيري على اللجنة الفنية باتحاد الكرة برئاسة حسن شحاتة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، على أن يحصل على رأى اتحاد الكرة في اجتماعه المقبل.

تلقى منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه، دعوة لخوض مباراة ودية أمام الإمارات في الفترة المقبلة، ويتوقف تحديد موعد ومكان الودية على موافقة الجهاز الفني عليها.

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة اسامة نبيه من اتحاد الكرة وإدارة المنتخبات واللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للجبلاية، ضرورة الاتفاق على مباريات ودية مع منتخبات أفريقيا خلال معسكري المنتخب المقلين.

واتفق نبيه، مع اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة معسكرين لشباب الفراعنة قبل أمم أفريقيا المقرر لها شهر أبريل المقبل في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يقام المعسكر الأول لمنتخب الشباب في فبراير المقبل، على أن يكون المعسكر الثاني في مارس، بخلاف المعسكر التحضيري للبطولة والتي يسافر بعده المنتخب مباشرة لكوت ديفوار لخوض غمار البطولة القارية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير الموافقة على اقامة مباريات ودية تحت 21 سنة، 17 سنة بين المنتخبات المصرية ونظيرتها التركية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.