شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يتعاقد مع محمد شريف قادما من وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم من 2018، تعاقد النادى الأهلى مع المهاجم محمد شريف قادما من وادى دجلة لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم صفوفه في الانتقالات الشتوية.

وكلف محمد شريف خزينة الأهلى 10 ملايين جنيه، ليحسم الصفقة التي تنافس عليها مع الزمالك، لينضم بشكل رسمي للأهلى ليكتب تاريخا رائعا مع الأهلى.

وخاض محمد شريف 151 مباراة بالقميص الأحمر استطاع خلالها تسجيل 58 هدفا وصناعة 20 هدفا آخر لزملائه في جميع المسابقات، وتوج بـ11 لقبا بالإضافة إلى البرونزية 3 مرات.

ورحل محمد شريف عن الأهلى إلى نادى الخليج السعودى الذى يلعب له حتى الآن، حيث شارك مع النادى السعودى في 43 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصناعة هدفين.

من وقت لآخر يطرح كثيرون اسم محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي من أجل العودة للقلعة الحمراء لتدعيم الهجوم، خاصة مع رحيل محمود عبد المنعم كهربا.

ويرغب محمد شريف، الذي انتقل للخليج صيف 2023 بعقد مدته موسمين، في العودة وإنهاء تجربته فى السعودية، ولا يمانع اللاعب في العودة للقلعة الحمراء، وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام القليلة المقبلة.