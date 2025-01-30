شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير طبي يحذر من مشاركة طاهر ووسام مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

طالب الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله ضرورة التمهّل في الدفع بثنائي الفريق وسام ابوعلي وطاهر محمد طاهر في المباريات المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة التي يعاني منها كلاهما، وشدد طبيب الأهلي في حديثه مؤخراً مع مارسيل كولر المدير الفني على أن طاهر ووسام يحتاجان فترة أخرى للتأهيل لاسيما في ظل قوة إصابتهما.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها منذ عدة أسابيع وتجددت الآلام فيها خلال الأيام الماضية ليستمر غياب اللاعب لعدة ايام مقبلة وربما يحتاج إلى أسبوعين للتأهيل.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لوسام أبو علي الذي أثبتت الاشعة الأخيرة معاناته من إصابته بشد من الدرجة الثانية ويحتاج إلى فترة تأهيل لا تقل عن 6 أسابيع ، ورغم أن الجهاز الطبي للأهلي كشف أن إصابة وسام أبو علي لن تستغرق سوى أسبوع إلا أن الأشعة الأخيرة أكدت معاناة اللاعب من شد من الدرجة الثانية يصل إلى درجة المزق بما يعني غيابه مدة قد تصل إلى شهرين، وما يُزيد الأمور تعقيداً أن إصابة وسام أبو علي تحديداً تحتاج وقت طويل للتعافي من الإصابة شأنه في ذلك شأن المغربي أشرف داري زميله بالفريق.

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع السويسري ديريك كوتيسا جناح فريق سيرفيت السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفو الفريق الأحمر قبل غلق باب القيد الشتوي الجاري، ولتدعيم قائمة الفريق الأحمر في الوقت الحالي، باعتباره من أبرز الأسماء التي تم ترشيحها من لجنة الاسكاوتنج في النادي لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق مع كوتيسا ومع ناديه سيرفيت على الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير الجاري، ويكون الصفقة الأجنبية الثانية والرابعة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع كلا من مصطفى العش ونيجك جراديشار وأحمد رضا.

واتفق مسئولو الأهلي مع حصول كوتيسا على ما يقترب من مليون ونصف المليون دولار في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه النادي السويسري نظير بيع الستة شهور الأخيرة في عقده مع سيرفيت، على أن ينضم اللاعب لمدة ثلاث مواسم ونصف بداء من يناير الجاري وحتى صيف 2028.