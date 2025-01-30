شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى.

ويختتم فريق الإسماعيلى استعداداته اليوم ويختار حمد إبراهيم قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا في فندق النادى، من أجل فرض المزيد من التركيز على اللاعبين قبل المواجهة المهمة على استاد الإسماعيلية الذى يستضيف آخر مباريات الدراويش في الدور الأول من الدورى.

واجتمع حمد إبراهيم مع البوركينى إيريك تراورى خلال مران الإسماعيلى، وتحدث معه من أجل استعادة مستواه بعدما ظهر مشتتا خلال مباراتى الإسماعيلى الأخيرتين، وطالب اللاعب بضرورة التركيز فى التدريبات خاصة أنه من أهم العناصر الموجودة داخل الفريق.

كما عقد حمد إبراهيم مع الفلسطينى خالد النبريصى خلال المران وطالبه بضرورة التركيز فى إنهاء الهجمات بشكل صحيح، خاصة بعدما أهدر فرصة سهلة أمام الاتحاد، وحثه على ضرورة ترجمة الفرص لمساعدة الفريق فى تجميع النقاط فى الفترة الحالية.

وطالب حمد إبراهيم من كابتن الفريق عماد حمدى وأحمد عادل عبد المنعم ضرورة مساعدة زملائهم والتحدث معهم باستمرار لنقل الخبرة لديهم لحسم اللقاءات المقبلة.