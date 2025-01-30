شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يتأهل لنهائى بطولة جى بى مورجان للاسكواش وخروج مصطفى عسل والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري على فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور النهائى ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثانى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز على فرج فى مباراة الدور نصف النهائى على النيوزيلندى بول كول بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-8, 11-7.

بينما ودع مصطفى عسل المصنف الثانى عالمياً، البطولة من نصف النهائى عقب هزيمته أمام البيروفى دييجو إلياس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 8-11, 11-8, 11-9.

ويحمل البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربينى المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً فى منافسات الرجال وهم: على فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، على أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة فى منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.