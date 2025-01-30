شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة فى بيان رسمى: بن حمودة لم يتلق عروضا رسمية ولا نية للاستغناء عنه والان مع تفاصيل الخبر

أكد نادى غزل المحلة، فى بيان رسمي، أنه لا صحة لتلقى التونسى محمد على بن حمودة، مهاجم الفريق، عروضاً رسمية للرحيل خلال الميركاتو الشتوى الجاري، وذلك بعد تردد أنباء قوية عن اهتمام الزمالك بضم اللاعب.

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي: "لا صحة لوجود أى عرض رسمى لانتقال بن حمودة لأى نادٍ، ولا نية إطلاقا للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال موسم الانتقالات الحالي".

وكان محمد على بن حمودة انتقل لفريق غزل المحلة فى موسم الانتقالات الصيفية الماضى سبتمبر 2024، قادما من الترجى التونسي، وظهر خلال لقاءات الموسم الجارى بقميص المحلة، فى 10 مباريات بالدورى المصري، وسجل 4 أهداف.

وكان غزل المحلة تعرض للهزيمة فى الجولة الماضية أمام سيراميكا بهدف نظيف، فى مباراة الأسبوع العاشر من الدوري.

واستقر فريق غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقى غريب، فى المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط، حصدها الفريق المحلاوى بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.