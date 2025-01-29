شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعاقد مع عبد الناصر دى ماريا لاعب المحلة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المقاولون العرب مع عبد الناصر دى ماريا لاعب غزل المحلة السابق لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوى الجارى بدورى المحترفين من أجل العودة من جديد لدورى الأضواء .

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بدورى المحترفين برصيد 38 نقطة بعد الفوز الأخير على الترسانة في الأخيرة للدور الأول من المحترفين .

كان المقاولون العرب تعاقد مع بعض الصفقات الشتوية على رأسهم عمرو بركات لاعب وسط الأهلى الأسبق قادما من القناة لمدة موسم ونصف .

من ناحية أخرى نجح مسئولو نادى المقاولون العرب فى التعاقد مع عمرو بركات، لاعب الأهلى السابق والقناة الحالى، لمدة موسم ونصف لتعزيز صفوفه فى الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عمرو بركات على عقود انتقاله إلى المقاولون العرب بعد دفع المقابل المادى للقناة فى حضور طلعت محرم مدير الكرة، بناءً على رغبة محمد مكى المدير الفنى للذئاب.