شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر لـ ”الخليج 365”: محمد ربيعة مستمر فى سموحة والزمالك لم يفاوضنا والان مع تفاصيل الخبر

قال فرج عامر رئيس نادى سموحة إن محمد ربيعة مدافع الفريق مستمر داخل الفريق السكندرى مؤكداً أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" لم نبرم أي اتفاقات على بيع محمد ربيعة للزمالك وفى حال وجود عروض رسمية سيتم العودة إلى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى لأخذ رأيه".

وتابع:" ليس هناك أي كلام رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، وما قيل هو كلام غير مباشر فقط ولم نطلب محمد عبد الله من النادي الأهلي، ولو طلب الأهلي محمد ربيعة كنا سنطلب محمد عبد الله وقتها ضمن الصفقة".

وكان محمد ربيعة بشكل طيب فى مشاركته الأولى مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولفت الأنظار بعدما نجح في تعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفراعنة، في غياب كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.