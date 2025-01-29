شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس مران الزمالك استعدادا لبيراميدز وظهور المغربى بنتايج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك المغربى محمود بنتايج في مران الزمالك اليوم الأربعاء الذى أقيم على ملعب النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء بعد غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتواجد بنتايج في المران الجماعى بعد غيابه بالأمس الثلاثاء على خلفية اعتراضه بسبب عدم المشاركة في التشكيل الأساسي للفريق وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.

وخاض أحمد حمدي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران بينما أدى اللاعبون تدريبات بدنية في بداية مران اليوم تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تحت متابعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري، وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب.

وعقب انتهاء الفقرة الأولى، عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين، وخوض بعض الجمل الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.



أحمد حمدى



الونش



بنتايج



حسام أشرف



زيزو



سيف فاروق جعفر



عبد الله السعيد



محمد السيد



محمد حمدى



محمد صبحى



محمد عاطف



محمد عواد



مصطفى الزنارى



مصطفى شلبى



ميشالاك