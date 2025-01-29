شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الفلسطيني تامر بني عودة المرشح لتدعيم هجوم الأهلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع الفلسطيني تامر بني عودة لاعب راندرز الدنماركي، من أجل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، وسد العجز في مركز الهجوم.

ويخطط المجلس الأحمر لضم الفلسطيني تامر بني عودة الذي يلعب في الدوري الدنماركي على غرار ما حدث مع وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحالي، حيث يجيد صاحب الـ21 عامًا، اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيسر.

ونستعرض 10 معلومات عن المهاجم الفلسطيني:

تامر بني عودة يحمل الجنسيتين الدنماركيية والفلسطينينة

يلعب في صفوف نادي راندرز الدنماركي

مواليد 2003 (21 سنة)

يجيد اللعب بالقدم اليمني

يلعب في مراكز (مهاجم - خط وسط هجومى)

طوله 1.81cm

قيمته 500 الف يورو

عقده مع ناديه حتي صيف2027

الموسم الحالي - 17مباراة - سجل 2 - صنع 5

الموسم الماضي - 24 مباراة - سجل 3 - صنع 5

على جانب آخر، يعقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق ووكيل أعماله جلسة مع مسئولي النادي الأهلي في الوقت الحالي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي، بعد التوصل لاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

وينهي أشرف بن شرقي إجراءات التعاقد مع الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال الساعات القادمة من قبل مسئولي القلعة ويكون رابع الصفقات الشتوية بعد نيجك جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا.

ويستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن صفقة المغربى أشرف بن شرقى خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.

ويرغب الأهلي في ضم جناح أجنبي أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتبقى الوصول لاتفاق نهائي مع بعض اللاعبين المرشحين، لاسيما وأنه يضع أكثر من لاعب بديل حال فشل التعاقد مع بن شرقي.