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الاتحاد السكندرى يوفر أتوبيسات مجانية لجماهيره لمؤازرة اللاعبين أمام بتروجت

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الاتحاد السكندرى يوفر أتوبيسات مجانية لجماهيره لمؤازرة اللاعبين أمام بتروجت

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القاهرة - سامية سيد - قرر محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى توفير أتوبيسات مجانية أمام مقر النادى بالإسكندرية لنقل الجماهير للقاهرة لمؤازرة اللاعبين في مباراتهم المقررة أمام بتروجت في الجولة الحادية عشر من دورى نايل .

ومن المقرر أن يستضيف بتروجت نظيره الإتحاد السكندرى بإستاد الكلية الحربية يوم السبت المقبل بالجولة الحادية عشر .

كان الإتحاد السكندرى استعاد نغمة الإنتصارات من جديد على يد مديره الفني طلعت يوسف بالفوز على الإسماعيلى بهدف مقابل للاشئ أحرزه شكرى نجيب ، وهو ما رفع رصيد زعيم الثغر إلى 13 نقطة في المركز التاسع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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