شكرا لقرائتكم خبر عن موقف ناصر ماهر والزنارى من المشاركة مع الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يقترب ناصر ماهر ومصطفى الزنارى ثنائى الزمالك من الغياب عن مباراة بيراميدز المقرر لها في السابعة مساء بعد غداً الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك المجازفة بالثنائى في مباراة بيراميدز رغم إنهاء برنامجهما التأهيلي ومشاركتهما في جزء من التدريبات الجماعية.

في سياق مختلف، عقد السويسري كريستيان جروس جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري، وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تحت متابعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وعقب انتهاء الفقرة الأولى، عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين، وخوض بعض الجمل الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.