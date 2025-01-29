شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد شيكابالا أمام بيراميدز في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الزمالك جهود محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق في مباراته المقبلة أمام بيراميدز بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتي تجمع الفريقين الجمعة المقبل بإستاد الدفاع الجوى.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة المقبل بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز بالمباراة التي تقام بإستاد الدفاع الجوى.

وتغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن تدريباته مع فريق الزمالك، خلال الأيام الماضية ، وبالتحديد منذ التدريب الختامى قبل مواجهة الجونة بالجولة العاشرة ببطولة الدورى.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الخليج 365" أن شيكابالا تغيب عن تدريبات الفريق بدءا من يوم الأحد الماضى، بسبب الإصابة بنزلة برد، وجاء الغياب بالتنسيق مع الجهاز الإدارى والفني بالفريق.



