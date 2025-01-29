شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطمئن عن مصابي الأهلي في جلسة مع جاب الله والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر خلال الساعات القادمة، للاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين، وموعد انتظامهم في التدريبات الجماعية، في ظل الحاجة إلى جهودهم في الفترة القادمة.

ويغيب عن الأهلي أكثر من لاعب للإصابة وهم طاهر محمد طاهر وأشرف داري ويحيى عطية الله ورضا سليم وياسر إبراهيم وسمير محمد وبات البعض منهم قريبا من العودة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

يخضع ثلاثي الأهلي ، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، للوقوف على تطورات الإصابة التي تعرض لها الثلاثي وتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق ، وموعد الاستعانة بهم في المباريات، لاسيما بعدما اقترب أكثر من لاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني طاهر محمد من الإصابة في العضلة الأمامية، ويواصل الثلاثي في الوقت الحالي أداء برنامجهم التأهيلي، على أن يتحدد موعد انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية بعد الفحص الطبي الذي سيخضعون له، وبناءا على التشاور الذي سيتم بين مارسيل كولر المدير الفني وطبيب الفريق الأحمر.