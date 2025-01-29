شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري لمواجهة بيراميدز بالجولة المقبلة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بحثا على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحاول كل من لاعبو الفريقين الزمالك وبيراميدز الحصول على الثلاث نقاط فى محاولة من الفريق السماوى للاستمرار فى تصدر البطولة بينما يسعى لاعبو الفريق الابيض من الفوز باللقاء وتصدر البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز في دوري nile

مباراة الزمالك وبيراميدز تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.