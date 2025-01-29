شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز 2005 يفوز على الأهلي بثنائية نظيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نادي بيراميدز مواليد 2005 فوزا كبيرا على ضيفه النادي الأهلي بهدفين دون مقابل في إطار مباريات بطولة دوري الجمهورية للشباب، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الدفاع الجوي.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدفيه، عن طريق اللاعب صامويل أومسا، الذي سجل الهدف الأول، قبل أن يضيف اللاعب أحمد فكري محمد الهدف الثاني.

في سياق متصل، نجح مسئولو النادي الأهلي فى التعاقد مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت، بعد الاتفاق مع إدارة الفريق البترولي على كافة الأمور الخاصة بالانتقال، ليصبح الصفقة الثالثة للمارد الأحمر.

وأنهى مسئولو الأهلى الصفقة ، خلال جلسة عقدها اليوم في مقر شركة بتروجت، الصفقة مقابل 25 مليون جنيه وإعارة لاعبين من 5 لاعبين من فريق الأهلي مواليد 2005.

وتركت إدارة بتروجت حرية الاختيار للمدير الفني سيد عيد لحسم اللاعبين لسد احتياجاته لتعويض رحيل أحمد رضا عن الفريق.

وبات من المؤكد أن يظهر أحمد رضا في تدريبات الأهلي خلال الساعات المقبلة عقب انتهاء الفريق من مباراة بيراميدز التى ستقام بعد قليل في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.