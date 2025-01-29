شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى زيكو: تريزيجيه مثلى الأعلى.. وأحلم باللعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مصطفى زيكو، نجم وهداف نادي زد، تصريحات مثيرة أكد خلالها عدم معرفته بأي تفاصيل حول عرض الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه هي المسؤولة عن التفاوض بشأن العروض المقدمة له، وأن كل ما يعرفه عن هذه المفاوضات يصل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ظهوره في برنامج "VIP"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة "أون سبورت"، أوضح زيكو أن الموسم الماضي كان الأسهل بالنسبة لفريقه، حيث كان الجميع يراه مجرد فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكنه قدم أداءً مميزًا مكنه من البقاء وسط الكبار. أما الموسم الحالي، فهو أكثر صعوبة، ورغم ذلك، يسير زد على الطريق الصحيح ويحقق نتائج إيجابية.

وأضاف زيكو أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، يُعد من أفضل المدربين في مصر حاليًا، نظرًا لما يقدمه من نتائج مميزة منذ ظهوره الأول في الدوري، بالإضافة إلى اقترابه من تحقيق لقب كأس مصر الموسم الماضي. كما شدد على أن وجود وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة يمنح الفريق حالة من الاستقرار بفضل شخصيته القوية وخبراته الكبيرة.

صراع الدوري وحلم الأهلي

وأكد زيكو أن الدوري المصري هذا الموسم يشهد تنافسًا شديدًا، خاصة أن الفرق الصاعدة باتت قادرة على تحقيق الانتصارات أمام القطبين، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى لإنهاء الموسم ضمن الفرق التسعة الأولى في جدول الترتيب للمنافسة على اللقب.

وعند سؤاله عن حلمه باللعب للنادي الأهلي وحقيقة رفضه عرض الزمالك، قال زيكو: "اللعب للأهلي هو حلم طفولتي، فهو النادي الأقرب إلى قلبي، لكن اللعب للزمالك أو بيراميدز أيضًا شرف كبير لأي لاعب".

وتابع قائلًا: "هناك مبالغة كبيرة في مطالب اللاعبين المالية في مصر، ولا يوجد لاعب يستحق 40 مليون جنيه، حتى أنا شخصيًا. انتقالي إلى زد كان خطوة مهمة في مسيرتي الكروية".

نموذج بيراميدز ولغز المنتخب

وتحدث زيكو عن تجربة بيراميدز، معتبرًا إياها واحدة من أهم التجارب في تاريخ الكرة المصرية، حيث أصبح الفريق من بين الأندية المنافسة على الدوري المحلي ولقب دوري أبطال إفريقيا. وأضاف أن زد قادر على تحقيق إنجازات مماثلة بفضل استقراره ووجود عدد من نجوم الكرة المصرية في مجلس إدارته.

أما عن عدم انضمامه إلى منتخب مصر رغم تألقه، فقال: "لا أعلم سبب استبعادي، رغم أنني انضممت عندما كنت لاعبًا في حرس الحدود، رغم أن مستواي حينها كان أقل مما هو عليه الآن. هذا الأمر ليس جديدًا، فقد كنت مستبعدًا أيضًا خلال فترة البرتغالي فيتوريا".

محمد صلاح بلا منافس

وعند الحديث عن الفرق بين المدرب المحلي والأجنبي، أكد زيكو أن المدير الفني المصري يفهم عقلية اللاعب المحلي بشكل أفضل، مشيدًا بدور حسام حسن في إعادة الروح للمنتخب الوطني واستعادة الجماهير المصرية لحماسها تجاه الفراعنة، معربًا عن ثقته في قدرة حسام حسن على قيادة المنتخب للتأهل إلى كأس العالم والتتويج بكأس أمم إفريقيا 2025.

كما أشاد زيكو بمحمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا أنه لا يُقارن بأي لاعب آخر في العالم، متمنيًا تتويجه بالكرة الذهبية في أقرب وقت. وأضاف أن مقارنة عمر مرموش بصلاح بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي تضعه تحت ضغوط كبيرة، لكنه يثق في قدرة مرموش على التطور والوصول إلى أعلى المستويات.

علاقته بتريزيجيه ومثله الأعلى

وعن محمود حسن "تريزيجيه"، قال زيكو: "كنا نلعب في نفس المركز عندما كنت لاعبًا في منتخب مصر، وكان دائمًا ينصحني لمساعدتي على التخلص من الرهبة التي شعرت بها خلال انضمامي الأول للمنتخب، وهو ما ساهم في تألقي".

أما عن مثله الأعلى في كرة القدم، فقد أشار زيكو إلى أنه يعتبر تريزيجيه قدوته، مشددًا على أن لديه شخصية مشابهة داخل الملعب. كما أكد أنه في حال انتقاله إلى الأهلي، سيكون قادرًا على حجز مكان أساسي في التشكيل رغم قوة المنافسة.

الأهلي والزمالك في أسوأ حالاتهما

واختتم زيكو تصريحاته بالتأكيد على أن بيراميدز هو الفريق الأفضل في مصر حاليًا، نظرًا لقوة قائمته، بينما يعاني الأهلي والزمالك من تراجع واضح في المستوى.

كما أشار إلى أن أفضل هدف في مسيرته حتى الآن كان هدفه في شباك الأولمبي على أرضه خلال مرحلة الصعود، مضيفًا أنه سجل أهدافًا في مرمى الزمالك وبيراميدز والعديد من الأندية الكبيرة، لكنه لم ينجح بعد في التسجيل أمام الأهلي، مؤكدًا أنه في حال تمكنه من ذلك، فلن يحتفل احترامًا للنادي الأحمر.