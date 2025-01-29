شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أجنبي ومدافع وجناح.. صفقات الزمالك المحتملة في انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك الزمن من أجل إنهاء احتياجات السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق في المراكز التي تحتاج إلى دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لسد أوجع العجز والنقص فيها.

وطلب جروس التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتقوية هذا المركز بالتعاون مع التونسي سيف الدين الجزيري،خاصة أنه في نفس الوقت مرحب برحيل حسام أشرف إذا تلقى عرض مناسب للنادى من الناحية المادية.

كما يرغب جروس في تدعيم مركز قلب الدفاع بلاعب محلى قوي حسب إمكانيات النادى المادية خاصة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثى وكذلك لاعب في مركز 6 يكون قوى في الالتحامات ويمتاز بالنزعة الهجومة.

وخلال الساعات الماضية تلقت الإدارة ترشيحات من وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع المغربي طارق تيسودالي مهاجم نادى باوك اليوناني حيث لا تمانع إدارة ناديه في فى إعارته أو بيعه لقلة مشاركته مع الفريق حيث يبلغ تيسودالي من العمر الـ31 عاما ولعب لمنتخب المغرب الأول في 14 مباراة دولية، وسجل هدفين بقميص أسود الأطلس.

وشارك تسودالى فى 28 مباراة مع فريق باوك اليوناني فى جميع البطولات حيث سجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد بمعدل 1122 دقيقة ولكن لم يشارك اللاعب بصفة أساسية مع الفريق فى معظم المباريات،ولكن يبقى المقابل المادى عائقاً أمام إتمام الصفقة.

كذلك تضع إدارة نادى الزمالك هادى رياض لاعب بتروجب ومهند بكري لاعب المقاصة وياسين مرعى لاعب فاركو على رأس اللاعبين المحليين الذين ينوون التعاقد معهم في مركز قلب الدفاع حسب رؤية السويسرى كريستيان جروس،ويتواجد أيضاً في الصورة محمود جهاد في مركز 6،وهناك أيضاً جناح أجنبي يجهز النادى الأبيض للتعاقد معه خلال ميركاتو يناير.

وقرر اتحاد الكرة أن تكون فترة الميركاتو الشتوى للأندية لمدة 39 يومًا، حيث بدأت من يوم 1 يناير وتنتهى يوم 8 فبراير المقبل، حتى يصبح أمام كل فريق الوقت الكاف لإبرام التعاقدات التى يرغب فيها.