شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقوى خط هجوم بدورى المحترفين بعد انتهاء الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الدور الأول من دورى المحترفين والتى أسفرت عن تصدر وادى دجلة لقمة المسابقة برصيد 39 نقطة ، يليه المقاولون العرب برصيد 38 نقطة ، ثم المصرية للاتصالات برصيد 37 نقطة، بينما يأتى ديروط فى مؤخرة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة .

وفى الوقت الذى تصدر فيه وادى دجلة صدارة الدورى، إلا أن فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب النصيب الأكبر من الأهداف، حيث تمكن من تسجيل 39 هدفًا، ليعتلي قائمة أقوى خطوط الهجوم ، وجاء أبو قير للأسمدة في المركز الثاني برصيد 30 هدفًا، بينما احتل المقاولون العرب المركز الثالث بعدما سجل لاعبوه 29 هدفًا ، أما وادي دجلة فقد احرز 22 هدفا فقط .

وأسفرت مباريات الجولة التاسعة عشرعن فوز المقاولون العرب على الترسانة بهدفين مقابل هدف ، ليرتفع رصيد الأول إلى 38 نقطة ويعود لوصافة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 29 نقطة في المركز السادس.

في الوقت نفسه حقق بلدية المحلة فوزا غاليا على القناة بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيد أبناء المحلة إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما يتجمد رصيد أبناء الإسماعيلية عند 25 نقطة في المركز التاسع، كما تعادل بروكسى مع وادى دجلة سلبيا ليرفع الأول رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، بينما رفع أبناء دجلة رصيدهم إلى 39 نقطة ومازالوا فى صدارة جدول الترتيب.

كما نجح كهرباء الإسماعيلية فى تحويل خسارته أمام منتخب السويس بهدفين مقابل هدف للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة فى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 17 نقطة في المركز السادس عشر.

في الوقت نفسه، فاز وى على سبورتنج بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول الترتيب مؤقتا لحين إقامة مباراة المقاولون والترسانة غدا ، كما تعادل بترول أسيوط والداخلية سلبيا ، وديروط مع السكة الحديد بهدف لمثله، وأسوان مع أبو قير بهدف لمثله، بينما حقق لافيينا أول فوز على يد مديره الفني الجديد مصطفى عبده على حساب المنصورة بهدف دون مقابل.