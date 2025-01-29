شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة عودة بعثة اليد للقاهرة.. التحرك الخميس والوصول الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

كشف خالد فتحى رئيس اتحاد كرة اليد ورئيس بعثة منتخب الفراعنة فى بطولة العالم الحالية التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج ، تفاصيل رحلة عودة المنتخب إلى القاهرة.

وقال فتحى فى تصريح لـ الخليج 365، أن المنتخب يبدأ رحلة العودة فى الثامنة مساء للتوجه إلى إسطنبول ترانزيت قبل الوصول إلى القاهرة الرابعة فجر الجمعة .

تلقى منتخب اليد الخسارة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 34-33 فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.