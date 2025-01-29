شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الخالق البنا يشارك في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري التجديف برئاسة اللواء شريف القماطي عن مشاركة مصر في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» التي تقام يوم 15 فبراير 2025.

ويشارك في منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» اللاعب الأولمبي عبدالخالق البنا حيث يشارك في سباق التتابع الرباعي لمسافة 5000 متر.

وبدأ عبد الخالق البنا مسيرته في نادي طلائع الجيش عام 2008، وانضم لمنتخب مصر عام 2010، ليصبح صائد الذهب الأفريقي بلا منازع، حيث لم يغادر منصة التتويج في البطولات الأفريقية، وآخرها البطولة الأفريقية للتجديف ببورتو مارينا 2024، حيث تصدر منتخب مصر القمة، وكان البنا أول أبطالها.

وشارك عبد الخالق البنا في الدورات الأولمبية في ثلاث نسخ متتالية في ريو دي جانيرو 2016، طوكيو 2020، باريس 2024 وحصد المركز العاشر في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما حقق الملك عبد الخالق البنا المركز العاشر في الترتيب العام لمنافسات القارب الفردي (Single Scull) في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016، التي أقيمت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

كما حقق عبد الخالق البنا رقم تاريخي أولمبي في أولمبياد ريو بزمن 6:54 دقيقة لمسافة 2000 متر كما أصبح صاحب أفضل رقم مصري في التجديف داخل الصالات (الأرجوميتر) بزمن 5:52 دقيقة لنفس المسافة.

كما شارك في بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2022، وحقق المركز السادس عالميًا في القارب الرباعي.