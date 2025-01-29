شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن منافسات بطولة أمم أفريقيا فى المجموعة الثانية، مع منتخبات جنوب افريقيا وأنجولا وزيمبابوى.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في الكان، كالتالى:

22 ديسمبر.. منتخب مصر ضد زيمبابوي

26 ديسمبر .. منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

29 ديسمبر.. منتخب مصر ضد أنجولا

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

وتأهلت جزر القمر وتونس عن المجموعة الأولي والمغرب والجابون عن المجموعة الثانية ومصر وبوتسوانا عن المجموعة الثالثة وبنين ونيجيريا عن المجموعة الرابعة والجزائر وغينيا الاستوائية عن المجموعة الخامسة وأنجولا والسودان عن المجموعة السادسة وزامبيا وكوت ديفوار عن المجموعة السابعة.

كما تأهلت الكونغو الديمقراطية وتنزانيا عن المجموعة الثامنة ومالي وموزمبيق عن المجموعة التاسعة والكاميرون وزيمبابوي عن المجموعة العاشرة وجنوب أفريقيا واوغندا عن المجموعة الحادية عشر والسنغال وبوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشر.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، في التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل ، وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهي حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و 2023 ، ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017 ، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004 .