شكرا لقرائتكم خبر عن أحد السعودى يتمسك بشرطه مع الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

تمسك مسئولو نادى أحد السعودى بشرطهم مع نظرائهم في الزمالك قبل الموافقة على قطع إعارة لاعبهم البولندي كونراد ميشالاك من القلعة البيضاء،خاصة بعد فشل اللاعب في إقناع الجهاز الفني بمستواه.

ويشترط مسئولو نادى أحد السعودى حصول اللاعب على مستحقاته المالية قبل قطع إعارته خاصة أن هناك عقد ثلاثى موقع بين أحد والزمالك واللاعب ووكيله ولا يمكن للنادى الأبيض قطع الإعارة دون موافقتهم.

وتمسك البولندى كونراد ميشالاك لاعب الزمالك بالحصول على مستحقاته لدى النادى كشرط للرحيل عن ميت عقبة.

وجدد مسئولو الزمالك رغبتهم فى قطع إعارة ميشالاك وعودته إلى أحد السعودى، إلا أن اللاعب لم يوافق إلا بعد الحصول على المستحقات، رافضاً كل محاولات التسوية.

وكانت لجنة الكرة بالزمالك استقرت على قطع إعارة ميشالاك ومخاطبة النادى السعودى لقطع الإعارة وإنهاء إجراءات عودة اللاعب إلى السعودية، إلا أن اللاعب طلب الحصول على المستحقات للموافقة على الرحيل.