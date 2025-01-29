تعرف على قائمة اللاعبين المصريين بكأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بالعاصمة الإدارية

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استقر الاتحاد المصري للسلاح على قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين، والتي ستقام في نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وقرر الاتحاد إشراك 4 لاعبين ناشئين و4 ناشئات في القائمة الأساسية للمنتخب، بينما سمح بمشاركة عدد آخر من اللاعبين على نفقتهم الخاصة، إذ يمنح الاتحاد الدولي الدولة المنظمة حق إشراك أكثر من العدد الأساسي.

وضمت القائمة الأساسية للناشئين: يوسف شامل (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، إسلام أسامة (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، محمود سامي (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، وفؤاد غريب (نادي الصيد).

وجاءت قائمة الناشئات لتشمل: فرح محفوظ (أكاديمية أكتيف)، هنا العراقي (أكاديمية أكتيف)، لولوة سليمان (نادي طنطا)، وسارة عبدالوهاب (نادي الزهور).

ويشارك في قائمة اللاعبين الناشئين على نفقتهم الخاصة: حمزة جميل (نادي مدينة نصر)، أحمد حسنين (نادي السلاح السكندري)، ياسين حجاج (أكاديمية تيما)، عبدالله نصر السيد (نادي الشمس)، يوسف عيسى (نادي مدينة نصر)، يونس خليل (نادي الشمس)، ياسين رضوان (نادي الشمس)، أحمد عبدالحميد (أكاديمية تيما)، أحمد الخولي (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، يحيى شامل (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، يوسف محروس (نادي القطامية بتروسبورت)، ومحمود أيمن (نادي السلاح المصري).

كما تضم قائمة الناشئات المشاركات على نفقتهن الخاصة كل من : سلمى الشيخ (نادي الشمس)، جنا السيد (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، ملك إسماعيل (نادي المعادي)، رودينا عبدالكريم (نادي الشمس)، مايا شلش (نادي المعادي)، خديجة النجار (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، فريدة محمد خليل (نادي الشمس)، رتال الجبالي (نادي الصيد)، فريدة مراد (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، مي قنديل (نادي مدينة نصر)، وسارة محمد عبدالمنعم (نادي القطامية).

يتكون الجهاز الفني من:

د سيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة والحاصل علي الميدالية الاولمبية بباريس

ويعاونه الدكتور سامح مجدي والكابتن إسلام جمال للقيادة الفنية للمنتخب القومي المصري.

ويسعى الجهاز الفني لاستكمال مسيرة الانجازات للاتحاد المصري للسلاح وصعود أبطال مصر على منصة التتويج ببطولة كأس العالم المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة.