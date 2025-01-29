شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لحرس الحدود بعد رباعية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الجونة اليوم الأربعاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري، والتي يسعى من خلالها الفريق الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.