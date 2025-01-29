شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لحرس الحدود بعد رباعية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الجونة اليوم الأربعاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري، والتي يسعى من خلالها الفريق الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات.
ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.
وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى
سجل ناصر منسى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، بضربة رأس متقنة بعد تمريرة سحرية من أحمد مصطفى زيزو، وتعادل أحمد حسام للجونة فى الدقيقة 37، ثم أضاف سيف الجزيرى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 64، وسجل عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 74، وفى الدقيقة 95 سجل الجزيرى الهدف الرابع لفريقه.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 20 متساويًا مع الأهلى، ويحتل الفارس الأبيض المركز الثانى بفارق الأهداف عن المارد الأحمر، حيث سجل الأول 21 هدفا، وسجل الأخير 16 فقط.
فيما يحتل الجونة المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات.
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