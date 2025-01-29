شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الإعلان عن بن شرقى.. تعرف على صفقات الأهلى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

بات المغربى أشرف بن شرقى على أبواب الانتقال إلى صفوف النادى الأهلى بعد فسخ عقده مع الريان القطرى بعد التوصل لاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة حيث يستعد مسئولو الأحمر للإعلان عن صفقة المغربى أشرف بن شرقى خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع ناديه بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري ليكون خامس الصفقات.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية على الصفقات التي أبرمها النادى الأهلى حتى آلان..

مصطفى العش والسلوفينى جراديسار

أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن انضمام الثنائى مصطفى العش مدافع فريق زد، والسلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسئولو الاهلى في ضم مصطفى العش من نادى زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في يوليو المقبل والصفقة إعارة بدون أحقية الشراء، وحال رغب الأهلي في ضم اللاعب بشكل نهائي سيتفاوض على ضم اللاعب في الصيف المقبل، وفقا للقيمة المحددة من العروض المقدمة لشراء اللاعب.

وحصل مسئولو الأهلي على توقيع اللاعب السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مفاوضات مكثفة، ويحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري على مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلي على دُفعتين.

الصفقة الحمراء الثالثة.. الأهلى يعلن ضم أحمد رضا لاعب بتروجت

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تعاقد النادي الأهلي مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت على سبيل البيع النهائي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، ليكون ثالث الصفقات المنضمة في الميركاتو الحالي بعد صفقتي نيجك جراديشار ومصطفى العش.

وقال شوبير، من خلال قناة الأهلي، إن الأهلي أنهى صفقة أحمد رضا بشكل نهائي، والأهلي يعمل على صفقة أجنبية جديدة خلال الأيام القادمة، وقد تكون هناك صفقة أجنبية ثالثة ولكن هذا كلام غير مؤكد.

تريزيجيه

حسم الأهلي صفقة تريزيجيه لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف دولار يدفعها الأهلي لنادي طرابزون ويتم تسديدها على دُفعتين، الإولى حالياً والثانية في يوليو المقبل.

ويحصل تريزيجيه على ما يقرب من مليون دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم.