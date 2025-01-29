شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر تدريبي مع 4 دول لمنتخب السلاح استعدادا لكأس العالم للناشئين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر لسلاح السيف، معسكراً تدريبياً رفقة لاعبي منتخبات هونج كونج و سويسرا و الإمارات، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين، خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير.

ويهدف المعسكر لتعزيز الجاهزية البدنية والتكتيكية من خلال تدريبات مكثفة، مباريات ودية، والعمل على تعزيز الروح المعنوية والثقة بالنفس لمواصلة مشوار الإنجازات الدولية.

ويقود المعسكر التدريبي د. السيد سامى المدير الفنى لسلاح السيف والمدربين د. سامح مجدى مجدى وإسلام جمال.

وتستضيف صالات "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة للناشئين، بمشاركة 45 دولة مختلفة يمثلهم 471 مشاركًا، منهم 383 لاعبًا ولاعبة (221 لاعبًا و162 لاعبة) حتى الآن، بالإضافة إلى 88 مرافقًا للبعثات المشاركة من مدربين وغيرهم.

وجاءت الدول المشاركة على النحو التالي: مصر، أنجولا، الأرجنتين، أستراليا، أذربيجان، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، الصين، الصين تايبيه، كرواتيا، التشيك، استونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيطاليا، كازاخستان، لبنان، لوكسمبورج، ماكاو، المغرب، هولندا، النرويج، روسيا، باراجواي، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، أمريكا، أوزباكستان، فنزويلا، اليمن، السعودية، أوكرانيا، الأردن وعمان.

وتُعد مصر أكثر الدول مشاركة من حيث عدد اللاعبين في البطولة كونها الدولة المضيفة، حيث تشارك بـ31 لاعبًا ولاعبة، بواقع 16 لاعبًا في منافسات الناشئين و15 لاعبة في منافسات الناشئات.