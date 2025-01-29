شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات تأهيلية لحمدي وتفاصيل جلسة جروس مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

خاض أحمد حمدي لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى حمدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وخاض حمدي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

فى ذات السياق، عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري، وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعداداً للقاء المرتقب.

وخاض لاعبو الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، تحت متابعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

وعقب انتهاء الفقرة الأولى، عقد المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين لمنحهم بعض التعليمات الفنية، وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم الفريق لمجموعتين، وخوض بعض الجمل الفنية استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بيراميدز.