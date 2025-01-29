تعرف على سيناريوهات تحديد مركز منتخب اليد في بطولة العالم

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ينتظر منتخب مصر لكرة اليد، المباريات المتبقية فى ختام ربع نهائى بطولة العالم، لتحديد مركزه من الخامس إلى السابع فى بطولة العالم رقم 29، التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج بعد الخسارة فى ربع النهائى من فرنسا بنتيجة 34-33.

سيناريوهات تحديد مركز منتخب اليد

ويتابع منتخب اليد المباريات المتبقية فى ربع نهائى بطولة العالم، لمعرفة مركزه، حيث يمنى النفس بالحصول على المركز الخامس حال فوز البرتغال على ألمانيا فى باقى مباريات ربع النهائى وفوز الدنمارك على البرازيل، أما فى حالة هزيمة البرتغال من ألمانيا وفوز الدنمارك تحصل مصر على المركز السادس، بينما هزيمة البرتغال والدنمارك تحصل مصر على المركز السابع، بعدما حجزت المجر المركز الثامن بعد الخسارة من كرواتيا.

نتيجة مصر وفرنسا

خسر منتخب مصر لكرة اليد، أمام الديوك الفرنسية بنتيجة 34-33 فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وسط إشادة من الجماهير المصرية فى ظل الأداء القوى والمبهر الذى حققه الفراعنة فى المباراة.

وشهدت المباراة معاندة الحظ بشكل واضح للفراعنة فى ظل الريمونتادا القوية التى حققها اللاعبين فى ظل تألق الحارس كريم هنداوى فى الشوط الثانى واللاعب يحيى خالد ومعه سيف الدرع.

حسمت تقنية الفار قمة ربع نهائى كرة اليد بين مصر وفرنسا لصالح الأخير فى الثوانى الأخيرة فى ظل احتساب هدف فرنسا الأخير لتفوز بفارق هدف على منتخبنا الوطنى الذى استطاع تحقيق التعادل قبل الهدف فى الثوانى الأخيرة أيضا.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوز على نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور فى تحقيق الفوز على كاب فيردى وسلوفينيا بالدور الرئيسى قبل الخسارة أمام أيسلندا فى ضربة البداية، بعدما استطاع المنتخب تحقيق العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور قبل الفوز فى أولى مواجهاته على الأرجنتين بنتيجة 39-25 ثم هزم البحرين بنتيجة 35-24 فى مباراة شهدت تألق الحارس كريم هنداوى وأحمد هشام دودو ومحسن رمضان الذى حصل على أفضل لاعب فى المباراة.