شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم ثلاثي فاركو خلال الانتقالات الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي كريم رمزي، مفاجأة كبيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن هناك موجة غضب كبيرة بين جمهور الزمالك بسبب عدم إبرام صفقات وبسبب انتقال بن شرقي إلى الأهلي.

وتابع كريم رمزي: إدارة الزمالك معذورة وتعمل على حل ملفات كثيرة مما يسبب لها ضغطا، ولكن ما يؤخذ على إدارة الأبيض هي التصريحات قبل التواجد في المجلس والوعود الكبيرة ويبدو أن الإدارة لم تدرس الأمر جيدا.

وواصل رمزي: الساعات المقبلة قد تشهد تحركا كبيرا من مجلس الزمالك ورجال الأعمال المحبين، من أجل التجديد لأحمد سيد زيزو وتدعيم الفريق والتجديد لباقي اللاعبين.

واختتم كريم رمزي تصريحاته: الزمالك يعمل على ضم 3 لاعبين من فريق فاركو، وهم جيفرسون إينكادا ومحمود جهاد وياسين مرعي، وقد يتم إنهاء الصفقات الثلاثة قبل غلق باب القيد الأفريقي.