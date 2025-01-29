7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2025، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها، حسم الأهلي تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي وموقف االزمالك من تجديد عقد زيزو.



جروس يطالب الزمالك بحسم التجديد لعبد الله السعيد

طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من مسئولي القلعة البيضاء، حسم ملف التجديد لعبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

الزمالك: تجديد زيزو ضمن الأولويات ولا توجد أزمات مع اللاعب

اقترب مسئولو نادى الزمالك من الإعلان عن حسم موقف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، مع الأبيض.

سر غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك

تغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن تدريباته مع فريق الزمالك، خلال الأيام الماضية ، وبالتحديد منذ التدريب الختامى قبل مواجهة الجونة بالجولة العاشرة ببطولة الدورى.

بن شرقي ووكيله يعقدان جلسة مع مسئولي الأهلي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي

يعقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق ووكيل أعماله جلسة مع مسئولي النادي الأهلي في الوقت الحالي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي، بعد التوصل لاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

محمود بنتايك مستمر مع الزمالك بقرار من السويسري جروس

أعلن مسئولو نادى الزمالك التمسك بالمغربى محمود بنتايك، واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم، في ظل رغبة السويسرى كريستيان جروس في استمرار اللاعب مع الفريق.

الاتحاد السكندرى يفاوض إلياس الجلاصى لضمه فى يناير

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع التونسي إلياس الجلاصى لاعب المصرى السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم خط هجومه في الفترة المقبلة.

أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدًا لإنهاء إجراءات الانضمام للنادى الأهلي

وصل منذ قليل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق، إلى مطار القاهرة صباح اليوم استعدادا للتوقيع مع الأهلي بعد الاتفاق على الانضمام إلى القلعة الحمراء.