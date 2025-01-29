شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الراواندي يحدد موعد مباراة منتخب السيدات بتصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الساعة الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل ( بتوقيت البلدين) موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل، على أن تقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعى.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.