شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الراواندي يحدد موعد مباراة منتخب السيدات بتصفيات كأس أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.
وتأتي هذه المباراة كأول اختبار رسمي للمدرب الجديد لمنتخب السيدات، أحمد رمضان، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا وسط تطلعات كبيرة من جماهير الكرة المصرية لرؤية تطور ملموس في أداء المنتخب.
يُذكر أن أحمد رمضان، الذي يمتلك خبرة واسعة في الكرة النسائية، وأكد في تصريحات سابقة أن المنتخب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وبرغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية في رواندا لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي من التصفيات.
ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب المصري معسكره الإعدادي للمباراة في الأسابيع القادمة، مع الإعلان عن القائمة النهائية للاعبات المشاركات قريبًا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز