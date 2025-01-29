شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد اليد: خسرنا فى الثوانى الأخيرة أمام فرنسا والأداء كان رائعًا والان مع تفاصيل الخبر

علق عمرو فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بعدما ودع منتخب اليد بطولة العالم من ربع النهائي عقب الهزيمة من فرنسا في اللحظات الأخيرة بنتيجة "34-33".

قال عمرو فتحي عبر تصريحات لـ قناة أون سبورت: "أقدم الشكر والتحية لجميع اللاعبين الذين بذلوا ما في وسعهم ولم يقصروا في أي لحظة، فهم من جعلونا نفتخر بهم، ودموعهم غالية علينا".

وأضاف: "هذا السيناريو دائمًا ما يحدث معنا، وهذا ما حدث أيضًا في أولمبياد باريس 2024، وقدم اللاعبون أداء أكثر من رائع أمام بطل أوروبا".

وتابع: "في النهاية هذا توفيق حيث خسرنا في الثواني الأخيرة من المباراة، ولم يكن هناك أحد يتوقع أن مصر تقدم هذا الأداء أمام منتخب فرنسا، واللاعبين قدموا كل شئ".

واختتم عضو اتحاد اليد: "لابد من الحفاظ على هذا الفريق وتقديم الدعم والمساندة والتحفيز لهم حيث إنهم رجالة".