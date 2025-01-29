شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين رئيس الكاراتيه وجهاز المنتخبات لمناقشة خطة البطولات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

عقد محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه جلسة مع مراد عاصم رئيس جهاز المنتخبات القومية لمناقشة الرؤيا المستقبلية للمنتخبات الوطنية والمشاركة فى أجندة الاتحاد الدولى لموسم 2025.

وتأتى الجلسة بعد تصدر المنتخب ميداليات بطولة البريميرليج التى أقيمت فى فرنسا مؤخرا وحقق خلالها اللاعبون 5 ميداليات متنوعة مقسمة إلى أربع ذهبيات وبرونزية واحدة، حيث توج كلا من طه طارق (وزن +84 كجم)، يوسف عماد بدوي (وزن 84 كجم)، عبد الله ممدوح (وزن 75 كجم)، وأحلام حمدي (وزن 55 كجم) بالميداليات الذهبية، فيما حصد عبد الله هشام الميدالية البرونزية في وزن 75 كجم.

وترأس بعثة المنتخب المصري عصام الدين عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، وتضم البعثة سيد إبراهيم مدير إداري، عبد الرحمن فتحي طبيبًا، عبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا، وهاني شاكر مدربًا، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عماد عبد الفتاح وأحمد شاهين.

ويستعد المنتخب للمشاركة فى الدورى العالمى بقبرص فى الفترة من 12 إلى 17 فبراير المقبل.