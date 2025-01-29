شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يطالب الزمالك بحسم التجديد لعبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من مسئولي القلعة البيضاء، حسم ملف التجديد لعبد الله السعيد لاعب الفريق، والذى ينتهى عقده مع الفريق بنهاية الموسم.

ويتمسك جروس باستمرار عبد الله السعيد في الزمالك، نظرا للحاجة إلى جهوده، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، والاعتماد عليه في المباريات بشكل أساسى بالإضافة إلى ارتباط الزمالك ببطولات هامة على مستوى الدورى والكأس وكذلك الكونفدرالية.

وطالب المدير الفني من الإدارة، سرعة حسم موقف عبد الله السعيد خاصة وأن الزمالك يواجه أزمة، حال غياب اللاعب للإصابة أو الإيقاف، كما أن هذا المركز يعانى من النقص العددى بالفريق، بالإضافة إلى قوة ومهارة عبدالله السعيد التى تجعله اختيار أساسى لجروس فى المباريات.