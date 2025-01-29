شكرا لقرائتكم خبر عن ‎منتخب التنس يستعد لجولة حاسمة أمام اليونان فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطنى للتنس بقيادة محمد صفوت لخوض جولة هامة أمام نظيره اليونانى ضمن منافسات جولة البقاء بالمجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز للتنس.

تقام المباراة على ملاعب نادى آس بالعاصمة اليونانية أثينا يومى السبت والأحد المقبلين.

ويتدرب منتخب مصر حاليا بقيادة لاعب الفريق محمد صفوت ومعه كل من عمرو عصراوى وفارس زكريا ومايكل صبحى وكريم مأمون.

ويختتم فراعنة التنس تدريباتهم بعد غدا الجمعة تأهبا لهذا اللقاء المصيرى أمام المنتخب اليونانى حيث يستمر الفائز ضمن المجموعة العالمية الأولى ويلعب لاحقا فى كأس ديفيز 2026 على الصعود للجولة التأهيلية لدور المجموعات بينما الخاسر يلعب فى المجموعة العالمية الثانية.