شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حسم الأهلي لصفقة أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسئولو النادي الأهلي للإعلان عن صفقة المغربي أشرف بن شرقي خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

هل أنهى الأهلي الاتفاق مع بن شرقي؟

اتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة وأن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.

ما هي تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بن شرقي؟

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مكثفة بين الأهلي وبن شرقي، وأنهى الأهلي جميع الاتفاقات مع بن شرقي تاركاً للنجم المغربي الذي سبق وتألق بقميص الزمالك أكثر من موسم، إنهاء علاقته بالنادي القطري، خاصة أن عقد اللاعب مع الريان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ما هي مطالب بن شرقي المالية للانضمام إلى الأهلي؟

وافق بن شرقي على تقليل راتبه السنوى أكثر من مرة، فقد رحّب في البداية بتخفيض راتبه من مليون و800 ألف دولار إلى مليون و500 ألف، قبل أن يوافق مؤخراً على مُقترح إدارة الأهلي بالحصول على جزء من راتبه بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار التي يعاني منها الأهلي.

ووفقاً للاتفاق الذي تم بين الأهلي وبن شرقي خلال الساعات الماضية، فقد وافق اللاعب على تقاضي مليون دولار، ثم الحصول على 500 ألف دولار بالجنيه المصري، أي نحو 25 مليون جنيه مصري.

ما هو موقف الريان القطرى مع أشرف بن شرقى؟

وأعلن نادي الريان القطري اليوم الأربعاء عن فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وقال نادي الريان القطري في بيان مقتضب، "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

ورغم تحفّظ إدارة الريان على رحيل بن شرقي في البداية، إلا أن اللاعب المغربي مازال يواصل الضغط على الإدارة القطرية لفسخ عقده حتى يتم قيده في قائمة الأهلي الافريقية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الجاري.

وأتم الأهلي أربعة صفقات حتى الأن ، ثلاثة منها إنتقلت في يناير الجاري وهي السلوفيني جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا ، بجانب محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي نهاية الموسم الجاري.