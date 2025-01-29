شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: تجديد زيزو ضمن الأولويات ولا توجد أزمات مع اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادى الزمالك من الإعلان عن حسم موقف أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول بالنادى، والذى ينتهى عقده بنهاية الموسم، مع الأبيض.

وكشف مصدر في الزمالك لـ"الخليج 365" أن التجديد لزيزو من ضمن الأولويات لدى المجلس، ولا يوجد أزمات مع اللاعب ووالده، بل هناك ملف يتم الانتهاء منه أولا وهو مستحقات اللاعبين المتأخرة لدى النادى، والصفقات المقرر ضمها، بالإضافة إلى من تنتهى عقودهم بنهاية الوسم، وبينهم زيزو.

كان والد زيزو أكد لليوم السابع من قبل أن المفاوضات مع الزمالك مجمدة وشبه متوقفة الفترة الحالية من جانب النادى، بسبب مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة.

وقال والد زيزو إن النادى جمد أي أمور تخص التجديد للاعبين ممن تنتهى عقودهم لنهاية الموسم، لحين صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، ثم البدء فى تجديد العقود.