شكرا لقرائتكم خبر عن سجل هدفاً وتسبب في ركلة جزاء.. ماذا قدم جراديشار لاعب الأهلي الجديد أمام بيراميدز؟ والان مع تفاصيل الخبر

قدم المهاجم الدولي السلوفيني نيجك جراديشار، أحدث صفقات النادي الأهلي والمنضم إلى القلعة الحمراء قادمًا من صفوف فيهيرفار المجري لمدة 4 مواسم ونصف، أوراق اعتماده سريعاً إلى جماهير الفريق الأحمر، بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري.

جراديشار يسجل هدفاً في أول ظهور مع الأهلي

سجل جراديشار هدفاً ضمن ثنائية الأهلي في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

جراديشار.. أرقام مهاجم الأهلي في أول مباراة

نجح جراديشار في صناعة فرصة، وسجل هدفاً، وقام بلمس الكرة 13 مرة، ولم تتم مراوغته، كما نجح في تشتيت الكرة مرتين، كما تسبب في ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح الأهلي، والتي أهدرها إمام عاشور.

جراديشار.. معلومات مهمة عن مهاجم الأهلي

نيجك جراديشار، صاحب الـ 22 عامًا، يجيد اللعب في مركزي المهاجم الصريح وأيضًا الجناح الأيسر، مركز جراديشار الأساسي المهاجم الصريح، ويجيد جراديشار يجيد اللعب بالقديمين اليمنى واليسرى، وتعتبر القدم اليمنى لـ جراديشار هي المفضلة لديه.

تبلغ القيمة التسويقية لـ جراديشار نحو 800 ألف يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المختص في إحصائيات وأرقام اللاعبين، وشارك جراديشار في 22 مباراة خلال الموسم الجاري مع فريقه فيهريار المجري، نجح جراديسار في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى.

جراديشار.. أبرز أرقام مهاجم الأهلي مع سلوفينيا

تواجد جراديشار برفقة منتخب بلاده سلوفينيا في مباراة وحيدة، سجل جراديشار مع منتخب بلاده هدف وحيد.

جراديشار يبحث عن كتابة التاريخ مع الأهلي

وجه السلوفينى نيجك جراديشار مهاجم نادى فيهرفار المجري، رسالة إلى جماهير الأهلي عقب انضمامه إلى الفريق، وكتب السلوفينى نيجك جراديشار عبر حسابه: "كرة القدم ليست مجرد لعبة، إنها رحلة نمو وشغف وبدايات جديدة، اليوم فخور بإعلان بدء فصل جديد مع الأهلى، هذا القرار لم يكن فقط حول نقل الفرق، إنه يتعلق بدفع الحدود وتقبل التحديات، والسعى نحو العظمة، فيهرفار المجرى شكرًا لك على اللحظات التى لا تنسى والحب الذى شكلنى، دعونا نصنع التاريخ معا الأهلى.. القصة مستمرة".