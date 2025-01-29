شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يحسم مصير الثنائى رشاد المتولى وهادى رياض من الرحيل لكبار الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو نادى بتروجت خلال الساعات المقبلة، مصير الثنائى رشاد المتولى وهادى رياضى ثنائى الفريق البترولى بعد العروض التي تلقاها اللاعبان للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتلقى مسئولو بتروجت أكثر من عرض في الفترة الماضية للاعبين، حيث تحدث الأهلى مع مسئولي الفريق البترولى على إمكانية ضم رشاد المتولى وهادى رياض في الفترة الحالية خلال اجتماعه لحسم صفقة أحمد رضا الذى انتقل بشكل رسمي للأهلى في الانتقالات الحالية.

كما خاطب مسئولي بيراميدز الفريق البترولى بخصوص معرفة طلباتهم لحسم صفقة رشاد المتولى، بالإضافة لدخول الزمالك فى مفاوضات لضم هادى رياض لتدعيم خط دفاعه في الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو بتروجت جلسة مع سيد عيد لمعرفة رأيه في رحيل الثنائى، وما الصفقات التي ينوى أبرامها لتعويض هذا الثنائى، واتخاذ القرار المناسب.