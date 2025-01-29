شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسات الفردية سلاح حمد إبراهيم لإعادة لاعبى الإسماعيلى للتألق والان مع تفاصيل الخبر

حرص حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسات فردية مع لاعبى الدراويش قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى.

واجتمع حمد إبراهيم مع البوركينى إيريك تراورى خلال مران الإسماعيلى، وتحدث معه من أجل استعادة مستواه بعدما ظهر مشتتا خلال مباراتى الإسماعيلى الأخيرتين، وطالب اللاعب بضرورة التركيز في التدريبات خاصة أنه من أهم العناصر الموجودة داخل الفريق.



حمد إبراهيم وإيريرك تراورى

كما عقد حمد إبراهيم مع الفلسطيني خالد النبريصى خلال المران وطالبه بضرورة التركيز في إنهاء الهجمات بشكل صحيح، خاصة بعدما أهدر فرصة سهلة أمام الاتحاد، وحثه على ضرورة ترجمة الفرص لمساعدة الفريق في تجميع النقاط في الفترة الحالية.



حمد إبراهيم مع النبريصى

وطالب حمد إبراهيم من كابتن الفريق عماد حمدى وأحمد عادل عبد المنعم ضرورة مساعدة زملائهم والتحدث معهم باستمرار لنقل الخبرة لديهم لحسم اللقاءات المقبلة، خاصة مباراة الطلائع التي ستكون الأخيرة على استاد الإسماعيلية في الدور الأول.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة طلائع الجيش، حيث واجه الطلائع فى 43 مباراة سابقة قبل مواجهة الجمعة، نجح فى الفوز فى 17 لقاء وخسر 11 لصالح الطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 69 هدفا، بينما أحرز لاعبو الطلائع 51 هدفا.