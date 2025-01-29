شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تغيب محمود عبد الرازق شيكابالا عن تدريباته مع فريق الزمالك، خلال الأيام الماضية ، وبالتحديد منذ التدريب الختامى قبل مواجهة الجونة بالجولة العاشرة ببطولة الدورى.

وكشف مصدر داخل الزمالك لـ"الخليج 365" أن شيكابالا تغيب عن تدريبات الفريق بدءا من يوم الأحد الماضى، بسبب الإصابة بنزلة برد، وجاء الغياب بالتنسيق مع الجهاز الإدارى والفني بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الجمعة المقبل بالجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز بالمباراة التي تقام بإستاد الدفاع الجوى.

وظهر شيكابالا مع الزمالك منذ تولى جروس القيادة الفنية للفريق، فى 6 مباريات منها 4 ببطولة الدورى، و اثنان بالكونفدرالية الأفريقية.

كان شيكابالا أعلن تجديد عقده مع النادى خلال فبراير من العام الماضى، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك ..

جمهور نادي الزمالك العظيم، إدارة النادي الموقرة: استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عامًا بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة؛ لكن العقد والعهد بيننا هو عقدٌ أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر.

وتابع: أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن، والشكر موصول لـ مجلس إدارة نادي الزمالك علي تجديد الثقة، وأتمنى لهم التوفيق في إعادة ناديينا الحبيب إلى منصات التتويج، كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق.. عاش الزمالك وجمهوره.