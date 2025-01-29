يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد وتوتنهام يسعيان إلى التأهل المباشر

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : يرصد مانشستر يونايتد وتوتنهام الانكليزيان التأهل المباشر إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) عندما يخوضان الجولة الثامنة الأخيرة الخميس، الأول أمام مضيفه أف سي أس بي الروماني، والثاني أمام ضيفه إلفسبورغ السويدي.

وحجز لاتسيو الايطالي البطاقة الأولى الى ثمن نهائي المسابقة بنظامها الجديد الذي على غرار مسابقة دوري أبطال أوروبا يخول للثمانية الاوائل بالتأهل المباشر، فيما تلعب الفرق من المراكز التاسع الى الـ24 ملحقا من مباراتين (ذهابا وإيابا).

ويتصدر لاتسيو برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام أينتراخت فرانكفورت الالماني وأتلتيك بلباو الاسباني، فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام الذي يتقاسم المركز الخامس مع ليون الفرنسي وأندرلخت البلجيكي وأف سي أس بي (ستيوا بوخارست سابقا).

ويعاني العملاق مانشتسر يونايتد في النصف السفلي من جدول ترتيب الدوري الإنكليزي ولكنه بين الثمانية الأوائل في المسابقة القارية، ويسعى مدربه البرتغالي روبن أموريم بشدة إلى التأهل المباشر وتفادي الملحق للاستفادة من أسبوعين من الراحة في ملعب التدريب، لمحاولة ترسيخ أفكاره بعد أول شهرين مضطربين.

ولعب الشياطين الحمر 17 مباراة في 64 يومًا منذ تولى أموريم المسؤولية خلفا للهولندي إريك تن هاغ المقال من منصبه بسبب النتائج المخيبة.

ووجد يونايتد أن المنافسة في المسابقة القارية الثانية أسهل كثيراً من المنافسة على المسابقات المحلية، حيث حقق أربعة انتصارات متتالية، وهو ما يعني أنه يحتاج إلى نقطة واحدة فقط خارج ملعبه أمام مضيفه أف سي أس بي.

ومع ذلك، يستطيع بطل رومانيا أيضاً ضمان احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى إذا نجح في تحقيق فوز كبير.

وقال مهاجمه فلورين تاناسي "يجب أن نتفوق على أنفسنا، لكننا فعلنا هذا من قبل مرات عديدة، لذا سنفعله مرة أخرى".

ويتمسك المدرب الاسترالي لتوتنهام أنج بوستيكوغلو بمنصبه بخيط رفيع، بعد سلسلة كارثية من ست هزائم في الدوري الممتاز في سبع مباريات، مما دفع فريق شمال لندن إلى معركة الهبوط.

كانت قائمة الإصابات المتزايدة عاملاً رئيسياً في مشاكل توتنهام، وقد يمنح الفوز على إلفسبورغ في شمال لندن بوستيكوغلو الوقت لاستعادة بعض نجومه في ثمن النهائي في آذار/مارس المقبل.

روما وبورتو في خطر

وضمنت أندية أندرلخت، أتلتيك بلباو، آينتراخت فرانكفورت، غلطة سراي التركي، ليون الفرنسي، مانشستر يونايتد، توتنهام، إف سي أس بي، ألكمار الهولندي، بودو غليمت النروجي، أولمبياكوس اليوناني، رينجرز الاسكتلندي، سان جيلواز البلجيكي وفيكتوريا بلزن التشيكي مكانًا على الأقل في الدور الفاصل.

ومع ذلك، هناك أسماء كبيرة معرضة لخطر الخروج بينها بورتو البرتغالي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في عامي 1987 و2004 والذي يحتل المركز الخامس والعشرين برصيد ثماني نقاط.

ويخوض بورتو اختبارا سهلا بقيادة مدربه الجديد الارجنتيني مارتين أنسيلمي، ضد مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي التاسع والعشرين في بلغراد بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

ولا يختلف حال أياكس أمستردام الهولندي بطل المسابقة القارية العريقة أربع مرات الذي بعد بداية واعدة في المسابقة، مني بثلاث هزائم متتالية قبل استضافة غلطة سراي في أمستردام.

ويحتل اياكس المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط مقابل 13 نقطة لغلطة سراي التاسع.

ويواجه العملاق الإيطالي روما أيضًا خطرًا حيث يحتل المركز الحادي والعشرين وتنتظره مهمة صعبة أمام ضيفه فرانكفورت الثاني.

وفقد فريق العاصمة آماله في التواجد بين الثمانية الأوائل وهو بحاجة الى الفوز على ضيفه الالماني لضمان خوض الملحق لأن تعثره قد يخرجه خالي الوفاض.

يملك روما تسع نقاط بالتساوي مع فيرينتسفاروش المجري وفنربهتشه وبشيكتاش التركيين، وبفارق نقطة واحدة امام بورتو ونقطتين امام تفينتي الهولندي وسبورتينغ براغا البرتغالي.

لكن طموح رجال المدرب كلاوديو رانييري يصطدم بقوة فرانكفورت الذي يكفيه التعادل فقط للتواجد بين الثمانية الاوائل.