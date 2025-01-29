عودة الجزائري ديلور إلى مونبلييه الفرنسي

الرياص - اسماء السيد - مونبيلييه : عاد المهاجم الجزائري المخضرم أندي ديلور إلى صفوف مونبلييه الفرنسي لكرة القدم بإعارة لستة أشهر مع خيار شراء العقد من مولودية الجزائر، بحسب ما أعلن النادي الذي يحاول الهرب من الهبوط إلى الدرجة الثانية الأربعاء.

وفي فترته الأولى بين 2018 و2021، سجل ديلور 47 هدفا و21 تمريرة حاسمة في 106 مباريات مع مونبلييه.

قال ديلور لموقع النادي الرسمي "أعرف اني خيبت أمل الكثيرين بعد رحيلي وأنا أسف حيال الطريقة التي انتهت فيها الأمور. كنت مصمما دوما في أرض الملعب وقدمت كل ما لدي. أنا هنا على أمل تقديم كل ما لدي وتحقيق النجاح في هذه المهمة المعقدة. بمقدورنا تحقيق ذلك".

ويحتل مونبلييه راهنا المركز السابع عشر قبل الأخير بعد 19 جولة على انطلاق "ليغ 1"، بفارق نقطتين عن لوهافر الأخير.

وتابع "تأثرت بخطاب المدرب (جان لوي غاسيه) وبمشاهدة النادي يمر بهذه الصعوبات... أنا جيد من الناحية الذهنية، وكنت انتظر هذه العودة. لا يمكننا العودة الى الوراء وكنت أول الراغبين بالعودة. يبقى أن أثبت ذلك في أرض الملعب".

وأحرز ديلور (33 عاما) لقب كأس إفريقيا مع الجزائر عام 2019 وحمل ألوانها في 15 مباراة سجل خلالها هدفين.

في صيف 2021، طالب ديلور الذي كان يحمل شارة القائد في مونبلييه بالرحيل إلى نيس، خلافا لرغبة رئيس النادي لوران نيكولان.