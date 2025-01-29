شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يستقبل رئيس المركز الثقافى لكوريا الجنوبية بمصر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط والاتحاد العربى وفدا رسمياً من المركز الثقافى الكورى بمصر يتقدمه أوسونج هو رئيس المركز الثقافى التابع لسفارة كوريا الجنوبية بمصر.

حضر اللقاء هيثم الجداوى عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف على المنتخب الوطنى للناشئين ولجنة المسابقات بالإتحاد، والمحاسب محمد عبدالمنعم المدير التنفيذى للإتحاد

شهد اللقاء تقديم رئيس المركز الثقافى الكورى الجنوبى التهنئة على فوز قائمة المستشار محمد مصطفى بثقة الجمعية العمومية للاتحاد فى الإنتخابات التى أُجريت خلال شهر نوفمبر 2024 للدورة الانتخابية الجديدة.

كما أشاد رئيس المركز الثقافى الكورى الجنوبى بالسياسة التى ينتهجها الاتحاد المصرى للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى فى توسيع قاعدة اللعبة جغرافيا من خلال توزيع تنظيم بطولات الجمهورية على مختلف محافظات الوجه البحرى شمالاً وحتى الصعيد جنوباً.

وأبدى رئيس المركز الثقافى الكورى الجنوبى رغبة سفارة كوريا الجنوبية بمصر فى البدء إعتباراً من شهر أكتوبر المقبل فى إقامة عدة أحداث رياضية تعكس التعاون المشترك مع الاتحاد المصرى للتايكوندو وتنظيمها من خلال لجنة مسابقات الاتحاد

كما أعرب رئيس المركز الثقافى الكورى الجنوبى بمصر عن رغبته فى توسيع قاعدة ممارسى رياضة التايكوندو من خلال إقامة فصول لتعليم وتدريس رياضة التايكوندو فى عدة مقرات بمختلف المحافظات المصرية التى يرشحها الإتحاد