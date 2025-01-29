شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي ووكيله يعقدان جلسة مع مسئولي الأهلي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري السابق ووكيل أعماله جلسة مع مسئولي النادي الأهلي في الوقت الحالي قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي، بعد التوصل لاتفاق على كل الأمور المالية الخاصة بالصفقة.

وينهي أشرف بن شرقي إجراءات التعاقد مع الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال الساعات القادمة من قبل مسئولي القلعة ويكون رابع الصفقات الشتوية بعد نيجك جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا.

ويستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن صفقة المغربى أشرف بن شرقى خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.

ويرغب الأهلي في ضم جناح أجنبي أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتبقى الوصول لاتفاق نهائي مع بعض اللاعبين المرشحين، لاسيما وأنه يضع أكثر من لاعب بديل حال فشل التعاقد مع بن شرقي.