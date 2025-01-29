شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة ضد زد .. أحمد سامى يتفوق على مجدى عبد العاطى فى الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، فريقه السكندرى للتفوق مجددا على فريق زد فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile.



سموحة ضد زد

سموحة ضد زد.. تفوق سامى على عبد العاطى

وكرر أحمد سامى تفوقه على مجدى عبد العاطى مدرب زد بعدما فاز عليه فى كأس مصر بهدف نظيف فى إطار منافسات كأس مصر، ليكرر الفوز فى الدورى بهدفين مقابل هدف.

تقدم صامويل أمادو لسموحة فى الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل زيكو لزد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وأضاف أمادو الهدف الثانى للموج الأزرق فى الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 11 نقطة فى المركز الرابع عشر بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة فى المركز الثالث عشر.