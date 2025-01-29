شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بنتايك مستمر مع الزمالك بقرار من السويسري جروس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسئولو نادى الزمالك التمسك بالمغربى محمود بنتايك، واستمراره مع الفريق لنهاية الموسم، في ظل رغبة السويسرى كريستيان جروس في استمرار اللاعب مع الفريق.

محمود بنتايك يشكو عدم المشاركة

وكان محمود بنتايك استفسر عن سبب عدم المشاركة مع الزمالك أساسيا، والاكتفاء بالاعتماد عليه على مقاعد البدلاء من جانب جروس، وتم عقد جلسة مع اللاعب خلال الساعات الماضية، تم خلالها التأكيد على التمسك به مع الأبيض.

يذكر أن بنتايك ابتعد عن التواجد في التشكيل الأساسي للسويسري كريستيان جروس خلال اللقاءات الماضية، لذلك شكا من الاكتفاء بوجوده على " الدكة".

جروس يتمسك بمحمود بنتايك

وأخطر جروس مسئولو الزمالك برغته فى استمرار محمود بنتايك مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رافضا رحيله فى هذه الفترة، خاصة وأن اللاعب يقدم المطلوب منه فى المعلب عندما يتم الاعتماد عليه فى المباريات

الزمالك يرغب تفعيل عقد شراء محمود بنتايك

من ناحية أخرى يرغب مسئولو نادى الزمالك فى تفعيل بند الشراء فى عقد المغربي محمود بنتايك لاستكمال رحلته مع القلعة البيضاء، ولكن ارتفاع قيمة تفعيله التى وصلت إلى مليون دولار دفع الأبيض إلى الاستقرار على إعادة التفاوض عليه مع النادى الفرنسي.