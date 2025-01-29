شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفاوض إلياس الجلاصى لضمه فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات مع التونسي إلياس الجلاصى لاعب المصرى السابق، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم خط هجومه في الفترة المقبلة.

ويتفاوض مسئولو نادي الاتحاد السكندري مع اللاعب التونسي من أجل الاتفاق على شروطه الشخصية، باعتباره من اللاعبين المميزين والقادرين على تقديم الإضافة الفنية لزعيم الثغر.

فى سياق جديد اقترب نادى الاتحاد السكندرى من إنهاء الاتفاق والتعاقد مع نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة السعودى السابق، فى صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك نور الدين البحار فى تدريبات الاتحاد السكندرى خلال الأيام الماضية، وظهر بشكل ملفت للنظر ونجح في تسجيل هدفين في آخر مباراة للفريق السكندري، لينال ثقة طلعت يوسف المدير الفني ويطلب من إدارة ناديه التعاقد مع اللاعب.

ويسابق مسئولو التحاد السكندرى الزمن للتعاقد مع أكثر من لاعب قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، وتلبية احتياجات طلعت يوسف من اللاعبين الجدد لسد العجز في بعض المراكز.

ويجيد نور الدين البحار اللعب في مركز الوسط الهجومي والجناحين، ويعد من اللاعبين الذين يملكون إمكانيات فنية عالية.

يذكر أن البحار قضي الثلاث سنوات الماضية مع الفريق الأول بنادي اتحاد جدة، لكن لم يحصل على الفرصة اللاعب، خاصة فى وجود نجوم مثل كريم بنزيما وكانتي والنجوم الذين يمتلكهم الفريق، بسبب صعوبة قيده كلاعب أجنبي في صفوف العميد.

‎ويعد نور البحار من المواهب المصرية في خارج حيث إنه من مواليد السعودية لكن لدية الجنسية مصرية ولعب لمنتخب مصر الشباب ويمتلك من عمر عشرين عاماً.