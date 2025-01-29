ترانسفير ماركت يعلن انضمام أشرف بن شرقى للأهلى بنسبة 94%

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أعلن موقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات الرياضية انضمام المغربى أشرف بن شرقى إلى النادى الأهلى بنسبة 94%، بعد فسخ اللاعب عقده مع نادى الريان القطرى.



اشرف بن شرقي

ويستعد مسئولو النادى الأهلى للإعلان عن صفقة المغربى أشرف بن شرقى خلال الساعات القليلة القادمة، عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الصيف الجاري.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع أشرف بن شرقي على الانضمام لصفوف الفريق الأحمر إذا نجح فى فسخ عقده بالتراضي مع نادي الريان وهو ما حدث بالفعل، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء أنهوا الاتفاق على الشروط الشخصية الخاصة باللاعب من راتب سنوي ومدة التعاقد.

ويرغب الأهلي في ضم جناح أجنبي أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتبقى الوصول لاتفاق نهائي مع بعض اللاعبين المرشحين، لاسيما وأنه يضع أكثر من لاعب بديل حال فشل التعاقد مع بن شرقي.